Бывший начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 6 тысяч долларов США.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что начальник одного из отделов ГУ Госгеокадастра требовал неправомерную выгоду за оформление разрешительных документов и изготовление документации по передаче в собственность земельных участков государственной формы собственности площадью 10 га. Стоимость такой «услуги» чиновник оценил в 12 тысяч долларов США.23 июля мужчина был задержан при получении первой половины суммы.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.