Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Улица Мира, 6. Мужчина ремонтировал крышу дома, сорвался и погиб. Полиция пока не комментирует. Идут следственные действия.UPD: Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка в Індустріальному районі ХарковаПопередньо встановлено, що загиблий впав з даху будинку під час проведення ремонтних робіт.Повідомлення про подію по вулиці Миру надійшло до поліції 30 листопада близько 10:05.За адресою виїхала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції. На місці події правоохоронці встановили, що загиблим є чоловік близько 64 років, який працював на даху разом з робітником.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини події встановлюються», сказано в комментарии к выложенному видео.