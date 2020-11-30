Ситуация с распространением коронавируса в Украине остается напряженной.

Об этом на брифинге в понедельник, 30 ноября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.По его словам, за прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее.Так, за прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев COVID-19. Неделей ранее заразились ровно 90 тысяч человек. Кроме этого продолжает увеличиваться число госпитализаций - за прошедшую в больницу попали 11 606 человек, неделей ранее 10 597.- Ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается количество больных и как следствие увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы, - заявил Степанов.Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали резкий спад числа зараженных COVID-19. Впервые за две недели в Украине зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса.