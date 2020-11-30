Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На Харьковщине полицейские разоблачили школьника в угонах авто.Только вдумайтесь, за сутки 14-летний паренёк из Краснокутского района угнал три автомобиля - «УАЗ», «ВАЗ-2121» и «Folkswagen Transporter».Как пояснил юный «романтик», он просто хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в #ДТП.- Первым парень угнал «УАЗ», на котором сразу въехал в забор.- Пересев на «ВАЗ-2121», подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево.- На «Folkswagen Transporter» парень также столкнулся с деревом», сказано в комментарии к выложенным фотографиям.