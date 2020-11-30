Подскажите, пожалуйста, как сориентироваться в многообразии спреев и капель для носа, обещающих вылечить насморк? В каких случаях нужны сосудосуживающие средства, а в каких – препараты для промывания носа с морской солью? Мария Будник

Средства для лечения насморка сегодня действительно представлены очень широко. По словам врача-отоларинголога Юрия Вирютина, выбирая препарат, необходимо ориентироваться на рекомендации лечащего врача. Но в целом общие знания в этом направлении будут полезны.– Начнем с того, что ринит (медицинское название насморка) бывает инфекционный, аллергический, а также медикаментозный, профессиональный и т.д. Он возникает из-за воспаления слизистой оболочки, при этом клетки начинают активно выделять жидкость и слизь. Вследствие нарушения носового дыхания часто возникают головные боли, нарушается сон, появляется слабость, – отмечает специалист.Капли и спреи с сосудосуживающим эффектом не лечат воспаление. Они лишь временно снимают отек и заложенность носа – это исключительно симптоматическое лечение. Если заложенность носа вызвана аллергией, эффективны будут препараты, которые блокируют механизмы развития аллергических реакций.При вирусном заболевании можно использовать препараты с интерфероном. Комбинированные средства соответственно решают одновременно несколько задач. Например, сужают сосуды для облегчения дыхания, снимают отек, борются с проявлениями аллергии, разжижают густые выделения.Препараты с морской водой можно использовать для промывания носа во время насморка и для профилактики, отмечает специалист. По его словам, гипертонический раствор поможет снять отечность и удалить выделения, а с помощью изотонического раствора морской воды можно провести гигиену полости носа.