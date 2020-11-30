По состоянию на 30 ноября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 38 923 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 55 330 случаев заболевания COVID-19, 22 265 человек находятся под медицинским наблюдением, 32 315 пациентов выздоровели, 750 – умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 30 ноября в Украине зафиксировано 9 946 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 732 625 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 12 327 человек умерли, 345 149 - выздоровели.