В пункте пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе остановили грузовой автомобиль, в котором оказались наркотики.

Об этом сообщили в Слобожанской таможенной службе.В фуре оказались ящики с хурмой, импортируемой в Украину. Служебный пес по кличке Фил, натренированный на поиск наркотиков, "сработал" на кабину водителя грузовика.В тайнике перед холодильником пограничники нашли полиэтиленовый сверток с высушенным растительным веществом весом 08,18 грамма.Таким образом мужчина нарушил ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.