Оборонный концерн «Укроборонпром» больше работает на экспорт, чем на внутренний рынок. За границей самыми популярными являются ракеты и радары украинского производства.

Об этом сообщил глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко.По его словам, концерн продает за рубеж две трети от всего производства.— Это ракетные системы «Скиф», «Стугна» и «Корсар», которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для Военно-морского флота других стран, например, Индии,— сказал Фоменко.Также популярны украинские услуги по ремонту военной техники.— Например, конотопский завод «Авиакон» впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере,— добавил глава концерна.