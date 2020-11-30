"Харьковоблэнерго" оспорило налоговые санкции на сумму 1,7 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным облэнерго, с января 2019 года Харьковским филиалом Офиса крупных налогоплательщиков принимались налоговые уведомления-решения (НУР) с требованием к АО "Харьковоблэнерго" об уплате штрафных санкций. Они были начислены налоговым органом из-за финансовых проблем общества в 2015-2017 годах, которые были связаны с невозможностью своевременной уплаты налогов из-за катастрофических неплатежей КП "Харьковводоканал" и КП "Харьковские тепловые сети".В течение 2019-2020 годов налоговым органом было принято 4 таких НУР на общую сумму 1,7 млрд грн."АО "Харьковоблэнерго" почти два года оспаривало эти требования как в налоговых органах высшего уровня, так и в судебном порядке. В ноябре 2020 года обществу удалось добиться уменьшения размера штрафных санкций почти в 1000 раз — до 1,9 млн грн", — отметили в пресс-службе предприятия.В компании подчеркнули, что несмотря на финансовые трудности в прошлом, сейчас АО "Харьковоблэнерго" является одним из самых стабильных предприятий региона и занимает лидирующие позиции среди крупнейших налогоплательщиков Харьковской области. В течение 2020 года облэнерго перечислило в местный бюджет 30,7 млн грн налогов и сборов, в государственный бюджет — 542,1 млн грн.