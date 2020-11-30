В Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 не хватает врачей.

Как сообщил "Суспільному" генеральный директор больницы Виктор Лещенко, медучреждению необходимы минимум 6 специалистов – терапевты и инфекционист.- У нас не хватает терапевтов, нет инфекциониста. Мы не можем найти, - рассказал Виктор Лещенко.По его словам, медикам удалось привлечь двух терапевтов из Харьковского национального университета им. Каразина: сейчас их оформляют на работу.Железнодорожная больница на прошлой неделе начала принимать больных COVID-19. По данным заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Тараса Пастуха, сейчас в медучреждении находятся 7 пациентов с коронавирусом.