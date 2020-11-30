Глава оборонного концерна Укроборонпром Игорь Фоменко рассказал, можно ли достроить второй самолет Мрия, и целесообразно ли это делать.

Прежде всего, на это будет необходимо серьезное финансовое вливание, заявил Фоменко в интервью.По словам руководителя предприятия, второй образец самого большого самолета в мире Мрия достроить можно.- Если такая задача будет поставлена, то я уверен, что Антонов в состоянии его выполнить, - заявил Фоменко.Но для этого, по его словам, воздушное судно следует полностью перепроектировать, а на это понадобятся солидные средства.Все технологические решения авиалайнера 80-х годов.- Давайте вспомним, что СССР строил этот самолет с одной целью - перевозки Буранов (советские орбитальные корабли-ракетопланы многоразовой транспортной космической системы, – ред.) - и тогда деньги и сроки окупаемости не учитывались. Поэтому, скорее всего, это уже музейный экспонат. Он даже не имеет цельной формы, - подчеркнул глава Укроборонпром.