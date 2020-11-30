У меня вопрос по варикозу: одни паникуют из-за этой проблемы и бегают по врачам, другие не обращают внимания. Чем опасен варикоз? На какой стадии заболевания нужно начинать беспокоиться? Владислава Панченко

Болезнь вен

Лечение: чем раньше, тем лучше

А если не лечить?

Какие меры помогут?

Варикоз возникает, когда создаются предпосылки для излишнего растяжения венозных стенок, вводит в курс дела врач-флеболог Инна Самойленко.– К этой болезни может привести стоячая или сидячая работа, длительные нагрузки на ноги (в том числе спортивные), лишний вес, наследственная предрасположенность. Дело в том, что кровь по венам ног течет, преодолевая силу тяжести, – говорит врач. – Это означает, что для обеспечения нормального кровотока должны работать мышцы нижних конечностей. Сокращаясь, эти мышцы выполняют функцию насоса. И если целый день находиться в сидячем положении, то мышцы не сокращаются – соответственно, замедляется движение крови. А это, в свою очередь, приводит к формированию венозного застоя.По словам специалиста, важную роль играет и состояние клапанов: «заслонки» внутри вены препятствуют обратному току крови сверху вниз. В том случае, если клапаны смыкаются неплотно, правильное движение крови нарушается. В результате, стенки вены еще больше растягиваются, возрастает риск развития воспалительных заболеваний вен.Рассматривать варикоз только как косметическую проблему, неправильно и опасно, настаивает специалист.– Если это заболевание оставить без внимания, последствия могут быть серьезными вплоть до потери трудоспособности, – предостерегает Инна Самойленко. – По данным исследований, от 10% до 30% случаев варикоза заканчиваются инвалидностью. При этом на ранней стадии варикоз легко поддается лечению. А если впоследствии регулярно наблюдаться у врача, то рецидивов можно избежать, сохранив здоровье ног.Важно понимать: если на ногах нет извилистых синих вен, это еще не означает отсутствие варикоза.– О наличии варикозной болезни могут сигнализировать сосудистые звездочки, синие капилляры, проступающие на коже. И чем раньше начнется лечение, тем эффективнее оно будет, – подчеркивает флеболог.По словам специалиста, степень выраженности вен при варикозе не всегда информирует о стадии заболевания. Нужно учитывать врожденные особенности вен, например, глубину их залегания. Сделать вывод о степени развития варикоза сможет только флеболог после соответствующего УЗИ.Риск серьезный, говорит специалист.– Сам по себе варикоз не пройдет: без терапии состояние вен будет ухудшаться. Что это значит? Боли, отечность, судороги. Без лечения эти симптомы станут неотъемлемой частью жизни, – предупреждает медик. – Повышается риск развития тромбофлебита. Растяжение венозной стенки и застой крови создают предпосылки для формирования тромба (кровяной сгусток в просвете сосуда). Последствия тромбофлебита опасны для жизни: это либо полное закрытие просвета вены и нарушение кровообращения, либо отрыв тромба и закупорка других сосудов.По словам Инны Самойленко, существует вероятность еще одного опасного осложнения – трофической язвы. Ведь любое нарушение кровообращения приводит к нарушению питания окружающих тканей. Поэтому на конечности, пораженной варикозом, может появиться незаживающая рана. Следствием запущенной трофической язвы может стать гангрена.После УЗИ-исследования, которое позволит оценить ситуацию, флеболог даст рекомендации по лечению. Как правило, это комплекс мер. Он может включать, например, лазерное лечение (ЭВЛК) и склеротерапию. На время лечения будет рекомендован компрессионный трикотаж. Его обязательно нужно носить, поскольку компрессия поможет наладить венозный кровоток и повысит эффективность лечения.По окончании курса лечения важно раз в полгода посещать флеболога, не пренебрегая профилактическими мерами.