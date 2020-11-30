Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие планируется вывести из "Укроборонпрома".

Об этом сообщил и.о. генерального директора ГК "Укроборонпром" Игорь Фоменко.По решению Наблюдательного Совета ГК "Укроборонпром", 17 предприятий, которые фактически не ведут экономической деятельности и давно потеряли свой оборонных потенциал, будут переданы из Концерна в Фонд государственного имущества Украины. Кроме того, сейчас в Укроборонпроме обсуждают возможный вывод еще нескольких предприятий, системно не задействованных в государственных оборонных заказах.- Есть ряд предприятий, которые нужно вывести за рамки будущей компании "Оборонительные системы Украины". Сейчас идет обсуждение шести: "Антонов", "Ивченко-Прогресс", Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Завод 410 гражданской авиации. Все это вокруг "Антонова", они связаны своим циклом и должны развиваться в отдельном направлении авиастроения, - объяснил Фоменко.По его словам, в результате трансформации в "Укроборонпроме"должны остаться 65 предприятий.