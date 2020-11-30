Правоохранители Харькова устанавливают обстоятельства аварии с участием квадроцикла и фуры на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Немышлянской.

Как сообщили в патрульной полиции, ДТП произошло 29 ноября около 18.00.По предварительным данным, водитель квадроцикла Hamer нарушил ПДД столкнулся с автомобилем DAF.В результате происшествия никто не пострадал.Во время оформления материалов полицейские заметил, что водитель квадроцикла нетрезв. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался.На водителя квадроцикла патрульные составили два административных протокола – по ст.124 КУоАП и ст.130 КУоАП. Материалы будут переданы в суд.