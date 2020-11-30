Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов на распределение газа с 1 января 2021 года.

В среднем цены вырастут на 80%, свидетельствуют данные на сайте регулятора.Тарифы предлагают повысить для клиентов 20 облгазов. Для некоторых из них цена на доставку газа может вырасти почти втрое. Так, Тернопольгоргаз тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для Тернопольгаза – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.При этом для двух областных операторов предлагается уменьшить тариф: для Спектргаза – на 3% (с 3,28 гривен за кубометр до 3,18 грн за куб газа), для ЗАО НГХП Сера – на 15% (с 1,54 грн до 1,82 грн за кубометр).В течение 10 дней все желающие могут предоставить регулятору свои предложения по проекту повышения стоимости доставки газа.Ранее в Нафтогазе сообщили, что не будут менять цену на газ для населения в декабре, оставив ее на ноябрьском уровне.При этом с июля Нафтогаз повысил цены на газ почти втрое - с 2,142 грн/куб. м - до 6,33 грн/куб. м.