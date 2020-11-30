Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В областной больнице готовятся к приему коронавирусных больных. Их сюда начнут привозить с завтрашнего дня. Пациентов будут размещать в расположенном отдельно офтальмологическом отделении. В части корпуса был проведен ремонт, сейчас готовы к приему пациентов 60 коек, в палатах современный ремонт. Дефицита врачей нет. В больнице есть 6-ти тонная бочка с кислородом для обеспечения больных. В отделении продолжается ремонт с тем, чтобы увеличить количество коек для приема ковидных пациентов. Больных, которые до этого лечились в офтальмологическом отделении, перевели в другой корпус», сказано в комментарии к опубликованному видео.