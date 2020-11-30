На прошлой неделе в Харьков прибыли новые троллейбусы "Богдан".

Как сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов, всего было получено 5 троллейбусов, уже 3 декабря они выйдут на 2-й, 45-й и 46-й маршруты.По его словам, следующая партия – 6 троллейбусов - должна прибыть в Харьков до конца января. Новые троллейбусы также сразу выйдут на маршруты города.- Это новые, современные, комфортные и вместительные троллейбусы, которые полностью соответствуют европейским стандартам, - сообщил Игорь Терехов.До конца ноября 2021 года Харьков получит 49 таких троллейбусов. Кроме того, к маю 2021 года ожидается поставка 39 троллейбусов с автономным ходом. 11 таких троллейбусов уже работают на маршрутах на Северной Салтовке. Планируется, что эти троллейбусы свяжут отдаленные районы - Жихарь, Пятихатки и Горизонт - с центром города.