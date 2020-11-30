Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы получите массу сюрпризов — не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не всегда судьба бывает столь внимательна к вам. Завтра нужно с особым вниманием отнестись к тому, о чем говорите.Сейчас вы готовы к сворачиванию гор и прочим подвигам. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки. Завтра лучшим отдыхом будут тихие, не предполагающие большой активности развлечения.Все события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Их последствия вы совсем скоро ощутите. Завтра приоритетными будут личные вопросы.Ваши аппетиты могут оказаться несколько завышенными. Помните, слишком много хорошего — тоже плохо. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь не навредить здоровью. Завтра наслаждайтесь жизнью и не думайте о будущем.Вы склонны усложнять ситуацию, и вам это удается. А вот нужно ли оно вам? Завтра вы, возможно, станете свидетелем события, которое может перевернуть представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.Глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Вероятно, придется признать свою ошибку. Завтра не стоит доверять первому впечатлению. Оно, возможно, будет ярким, но может оказаться обманчивым.Вы легко сможете превратить свое обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал слишком большим. Завтра вы сможете разрешить практически любую денежную проблему.Подробности вашей жизни могут стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид. Завтрашний день вас удивит. Будьте открыты для всех видов общения.То, что вы считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о решении этого вопроса сейчас. Завтра могут появиться большие перспективы.Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Нужно наслаждаться красотой. Завтра вы будете душой компании, если, конечно, не предпочтете провести день в одиночестве. Можете позволить себе нести любую чепуху.Вы можете оказаться в роли внимательного слушателя, а затем и утешителя. Естественно, это заставит вас забыть обо всем остальном. Завтра очень велик будет соблазн все бросить и хорошенько развлечься.Стоит посвятить время дому и семье. Не делайте сейчас крупных покупок — есть риск, что они окажутся неудачными. Завтра лучше не начинать новых дел. Максимум — домашние хлопоты.