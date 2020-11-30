События В Харькове остался без света целый микрорайон Вечерний Харьков 17:56 197 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «533 микрорайон без света. 1562 не отвечает», сказано в информации канала. Читайте также Синоптики рассказали о погоде в Харькове в первый день зимы В полиции назвали причину ДТП с участием квадроцикла в Харькове (фото) Суд оставил под стражей подозреваемого в наезде на пешеходов в Харькове (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Синоптики рассказали о погоде в Харькове в первый день зимы События 18:30 Лента новостей Синоптики рассказали о погоде в Харькове в первый день зимы 18:30 Украину посетит с визитом Вселенский патриарх 18:26 Нацкомиссия резко повысила цену доставки газа 18:08 В Харькове остался без света целый микрорайон 17:56 В полиции назвали причину ДТП с участием квадроцикла в Харькове (фото) 17:50 Суд оставил под стражей подозреваемого в наезде на пешеходов в Харькове (видео) 17:33 «Укроборонпром» может остаться без трех крупных харьковских предприятий 17:28