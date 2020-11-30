С 1 декабря отделение Харьковской областной клинической больницы примет первых пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, во время осмотра отделения, сообщил заместитель председателя областного совета Владимир Скоробагач.

Он отметил, что сейчас на первом этаже офтальмологического корпуса, который был перепрофилирован для приёма больных с COVID-19, закончен ремонт и отделение готово принимать до 60 пациентов одновременно.«Мы планируем, что в дальнейшем палаты для пациентов будут и на первом этаже, сейчас все они размещены на втором. Всего в отделении 57 кислородных точек, из них 10 – в реанимации. Это значит, что кроме кислородных трасс, в больнице есть 21 концентратор, который обеспечит кислородом 42 человека», – отметил Владимир Скоробагач.Заместитель председателя областного совета также сообщил, что всего в отделении будет работать 99 медиков, «работа отделения будет построена так, что основная часть процедур для больных будет проводиться в этом корпусе.По словам главного врача Харьковской областной больницы Владимира Яроша, «сначала наше заведение находилось в зоне второй волны, но когда в инфекционной больнице закончились места, был рассмотрен вопрос об открытии ковидного отделения и в нашем учреждении. Это отдельное здание, которое позволяет соблюдать все санитарные нормы », – подчеркнул Владимир Ярош.Как рассказал Владимир Скоробагач, всего на ремонт отделения было потрачено 6,4 млн грн, на кислородную трассу – около 1 млн грн.