3933 койкоместа на Харьковщине подготовлено для больных коронавирусом. Об этом сообщил заместитель председателя областного совета Владимир Скоробагач.

Он отметил, что это общее количество по всем медучреждениям, включая и городские.«Сюда входят и 60 коек в отделении Харьковской областной клинической больницы, которая будет принимать пациентов с 1 декабря, а также 70 коек в отделении для больных на коронавирус железнодорожной больницы, которая принимает пациентов с пятницы», – рассказал Владимир Скоробагач.Также заместитель председателя областного совета сообщил, что все пациенты больниц, которые нуждаются в дополнительном кислороде, обеспечены им в полном объёме.