Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что посетит Украину в августе 2021 года, сообщает Orthodox Times.

По данным издания, об этом вселенский патриарх заявил в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.По данным интернет-портала, Константинопольский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День Независимости Украины в августе 2021 года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.Ранее Вселенский патриарх Варфоломей в День памяти жертв Голодомора отслужил панихиду по погибшим украинцам и прочитал проповедь.