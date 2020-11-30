В поселке Панютино Лозовского района столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и «Geely».

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, согласно предварительным заключением правоохранителей, 58-летний водитель автомобиля «Geely» не предоставил преимущества в движении транспортному средству «ВАЗ-2101» под управлением 60-летнего мужчины, в результате чего произошло ДТП.В результате аварии пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», которого телесными повреждениями доставили в больницу.В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.