В Фрунзенский районный суд Харькова направлено исковое заявление об истребовании нежилых помещений в пользу территориальной громады и отмене государственной регистрации права собственности частных лиц.

Как рассказали в областной прокуратуре, следователи установили, что в январе текущего года частный нотариус на основании заявления физического лица зарегистрировал за ней право собственности на нежилые помещения, расположенные в жилом доме на Московском проспекте.«При этом в подтверждение права собственности указанной физическим лицом предоставлено только технический паспорт и справку частного субъекта технической инвентаризации. В соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» указанные документы не являются правоустанавливающими», - рассказали в ведомстве.В дальнейшем помещения площадью 145 кв.м. подарили третьему лицу по договору дарения.«Вместе с этим установлено, что это недвижимое имущество находится в собственности территориальной громады Харькова и на балансе Управления образования администрации Немышлянского района. Эти обстоятельства стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд», - сообщили в областной прокуратуре.Также в суде решается вопрос открытия производства по делу по фактам злоупотребления полномочиями частными нотариусами в сфере регистрации прав на недвижимое имущество (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).