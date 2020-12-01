Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Ярослава Мудрого, 7 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №3, стояк)ул. Библика, 1-в (п. №2, стояк)пр. Тракторостроителей, 107 (п. №5, стояк)ул. Тверская (ч/с), ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк)ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк)пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 40 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк)ул. Евгения Котляра, 8/10-з (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.12.20 г.; ул. Большая Панасовская, 38 (п. №1, стояк)ул. Клочковская (ч/с)