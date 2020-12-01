О происшествии рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе областной ГСЧС, накануне, 30 ноября, в 20:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Полтавское, где горело зернохранилище.К месту происшествия сразу выехали 2 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огонь успел распространиться на крышу, а площадь пожара составляла 50 кв.м.Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь ближе к полуночи. Причина возникновения пожара выясняется.