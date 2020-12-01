Соответствующую инициативу подал депутат партии Игорь Черняк.

В Блоке Светличной «Разом!» рассказали о поданном в комиссию Харьковского городского совета проекте решения об освобождении от уплаты Единого налога ФЛП 1-й и 2-й групп на декабрь 2020 и январь 2021 года. Цель проекта - оказать поддержку харьковскому малому и микро бизнесу ради сохранения как доходов самих граждан, так и поступлений в бюджет.«Местная власть должна наконец стать на сторону общества и тех, кто своим нелегким трудом, преодолевая препятствия карантинного времени, продолжает добросовестно работать и наполнять бюджет города», - подчеркнули в партии.