Об этом рассказали в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, за 30 ноября работникам Харьковводоканала удалось ликвидировать 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.В частности, работы были выполнены: ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в, пр. Юбилейный , 36, ул. Солнечная, 11, ул. Баварская, 9/2, проезд Новопригородный, 3, пр. Гагарина, 170 (кор. №1-3), ул. Вокзальная, 108, ул. 23 Августа, 29, ул. Ахсарова, 1-в, ул. 23 Августа, 43.После выполнения работ коммунальщики провели гидравлическое испытание на прочность, промывку и санитарную обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.