Об этом сообщает Главное управление статистики в Харьковской области.

Согласно опубликованным данным , в 2020 году индекс капитальных инвестиций значительно сократился по сравнению с прошлогодними показателями.Так, за январь - октябрь текущего года общий показатель инвестиций составил лишь 66,9% от объемов 2019 года, а инвестиции в строительство - 57,7%Стоит отметить, что согласно официальной информации, в прошлом году уровень инвестиций в регион увеличивался. По данным статистки, за период с января по октябрь 2019 года, индекс капиталовложений в Харьковскую область составил 105.7%, а в строительство - 106,9%.