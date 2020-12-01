В результате столкновения двое людей были госпитализированы в больницу.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, сегодня утром, в районе Покотиловки, произошла авария с участием четырех автомобилей.Предварительно полицейские установили, что 44-летний водитель «Volkswagen» во время выполнения обгона выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Mitsubishi Lancer», «Opel Astra» и «ЗАЗ Славута».В результате в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены водитель «Volkswagen» и 54-летний водитель «Opel».Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.