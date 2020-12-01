В декабре 2020 года украинцев ожидает девять дней отдыха − восемь выходных и один праздничный день.

В этом году католическое Рождество попадает на пятницу, 25 декабря. Это государственный праздник в Украине и является официальным выходным днем.Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд − 25, 26 и 27 декабря. При этом рабочий день 24 декабря будет сокращен на один час.Также сокращенным будет рабочий день перед Новым годом в четверг, 31 декабря.Всего в декабре 2020 года в Украине будет 22 рабочих дня.