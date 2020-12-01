Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжает наращивать поддержку Украины и Грузии в Черноморском регионе в ответ на усиление позиций России.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции по случаю двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое состоится 1-2 декабря в Брюсселе.Он отметил, что регион Черного моря имеет важное значение для НАТО и всех стран-членов, а также добавил, что Альянс тесно взаимодействует с Грузией и Украиной.— Поскольку мы видели, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет этих двух стран путем незаконной аннексии Крыма и присутствия российских сил в регионах, которые являются признанной территорией Грузии, — сказал Столтенберг.— Мы наращиваем политическую и практическую поддержку, и наблюдаем, что Россия усиливает свое военное присутствие, не в последнюю очередь в Крыму. И это является причиной того, почему мы должны в дальнейшем укреплять наше присутствие в регионе, и также рассмотреть этот вопрос с нашими партнерами — Грузией и Украиной.В связи с этим, в среду, 2 декабря, главы МИД стран-членов НАТО проведут отдельное заседание по рассмотрению этих вопросов с участием министров иностранных дел Украины и Грузии.Однако, по словам Столтенберга, Альянс уже усилил свое присутствие в регионе.— НАТО имеет значительное присутствие в Черноморском регионе. Мы имеем военно-морское присутствие. У нас там недавно прошли учения с участием кораблей союзников. Мы также размещаем тренировочную многонациональную бригаду, которую возглавляет Румыния, — сказал Столтенберг.Напомним, весной руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО согласовали новые меры по поддержке Украины и Грузии. Речь идет о проведении совместных учений в Черном море, противодействии гибридным формам ведения войны и усилиях по обмену радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве.