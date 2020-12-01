Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Жильцы дома по адресу Харьковская Набережная дом 7/9 задыхаются от запаха нечистот и жуткой влажности. В подвалах дома 7/9 по Харьковской Набережной уже более 20 дней назад произошло затопление подвалов, три подвала в доме плавают в нечистотах. В одном из подвалов глубина затопления достигла 0.5м. В этом подвале уже с 1980г. скапливаются сточные воды и канализационные отходы. Неоднократное обращение в коммунальные службы не привело ни к какому результату. Аварийная Водоканала и Коммуночиствод никаких действий не предпринимают и говорят, что это не в их компетенции, это якобы, проблема с коллекторами и внешними колодцами, но кто их должен прочистить, никто не признаётся. Мы ежедневно звоним во все службы, но результат нулевой, только обещают и всё, их никто не хочет прочищать, только пустые обещания», сказано в комментарии к выложенному видео.