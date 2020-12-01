Об этом свидетельствуют данные сайта Youcontrol.

Согласно опубликованной статистике, Харьковская область находится в тройке лидеров по количеству позитивных результатов тестирования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Лишь за последние сутки лабораторный центр подтвердил 853 диагноза на наличие инфекции, что уступает лишь Киеву (2767) и Запорожской области (873).Стоит отметить, что эта цифра включает как ранее выявленные случаи, по которым проводилось повторное тестирование, так и новые.Также, согласно данным, Харьковская область находится лишь на 16 месте в стране по охвату тестированием населения региона. Лабораторный центр проводит лишь 96 тестов на 100 тысяч жителей, в то время как в Киеве этот показатель равен 258, в Черновецкой области - 209, а в Волынской - 156.