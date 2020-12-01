Должник может узнать, что в отношении него открыто исполнительное производство, несколькими различными способами. В Министерстве юстиции разъяснили, как должник может узнать об открытии в отношении него исполнительного производства и рассчитаться с долгами.Как сообщили в Министерстве юстиции, получить информацию об открытии исполнительного производства можно с помощью:
– единого реестра должников (erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors);
– автоматизированной системы исполнительного производства (asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors);
– портала «Онлайн дом юстиции» (online.minjust.gov.ua/), осуществив авторизацию с помощью квалифицированного электронной подписи;
– сервиса государственных услуг «Дія», осуществив авторизацию с помощью квалифицированного электронной подписи (diia.gov.ua).
Эти сервисы помогут установить, в каком отделе государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию исполнительного производства.
Оплатить долговые обязательства можно следующим образом:
– рассчитавшись карточкой в терминале, используя реквизиты органа государственной исполнительной службы;
– в любом отделении банка или онлайн с помощью соответствующего мобильного приложения;
– онлайн с помощью сервиса государственных услуг «Дія»;
– онлайн по адресу в интернете: asvpweb.minjust.gov.ua (при условии, что должник получил постановление об открытии исполнительного производства, содержащее идентификатор доступа и QR-код, которые находятся в левом верхнем углу постановления);
– через портал «Онлайн дом юстиции» (online.minjust.gov.ua) в разделе «Услуги / Исполнительное производство».
Реквизиты того или иного отдела Государственной исполнительной службы можно узнать:
– непосредственно у государственного исполнителя, у которого находится исполнительное производство;
– на сайте Министерства юстиции по ссылке: minjust.gov.ua/.../regional.../upr-ta-viddily-dvs;
– в Центрах выполнения решений по адресам: Киев, ул. Заслонова, 16; Одесса, ул. Разумовская, 37; Сумы, ул. Петропавловская, 75; Днепр, ул. Винниченко, 2; Северодонецк, ул. Егорова, 22.