Должник может узнать, что в отношении него открыто исполнительное производство, несколькими различными способами. В Министерстве юстиции разъяснили, как должник может узнать об открытии в отношении него исполнительного производства и рассчитаться с долгами.

Как сообщили в Министерстве юстиции, получить информацию об открытии исполнительного производства можно с помощью:– единого реестра должников ( erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors );– автоматизированной системы исполнительного производства ( asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors );– портала «Онлайн дом юстиции» ( online.minjust.gov.ua/ ), осуществив авторизацию с помощью квалифицированного электронной подписи;– сервиса государственных услуг «Дія», осуществив авторизацию с помощью квалифицированного электронной подписи ( diia.gov.ua ).Эти сервисы помогут установить, в каком отделе государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию исполнительного производства.Оплатить долговые обязательства можно следующим образом:– рассчитавшись карточкой в терминале, используя реквизиты органа государственной исполнительной службы;– в любом отделении банка или онлайн с помощью соответствующего мобильного приложения;– онлайн с помощью сервиса государственных услуг «Дія»;– онлайн по адресу в интернете: asvpweb.minjust.gov.ua (при условии, что должник получил постановление об открытии исполнительного производства, содержащее идентификатор доступа и QR-код, которые находятся в левом верхнем углу постановления);– через портал «Онлайн дом юстиции» ( online.minjust.gov.ua ) в разделе «Услуги / Исполнительное производство».Реквизиты того или иного отдела Государственной исполнительной службы можно узнать:– непосредственно у государственного исполнителя, у которого находится исполнительное производство;– на сайте Министерства юстиции по ссылке: minjust.gov.ua/.../regional.../upr-ta-viddily-dvs;– в Центрах выполнения решений по адресам: Киев, ул. Заслонова, 16; Одесса, ул. Разумовская, 37; Сумы, ул. Петропавловская, 75; Днепр, ул. Винниченко, 2; Северодонецк, ул. Егорова, 22.