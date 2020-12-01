На 78-й км автодороги Харьков – Симферополь в Красноградском районе легковой автомобиль врезался в грузовик.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Харьковской области, информация о ДТП поступила 1 декабря в 8:01.Легковой автомобиль ВАЗ-2108 влетел под грузовик.В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка легковушки.Прибывшие на место спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавшую. Медики госпитализировали ее в Красноградскую ЦРБ.Что стало причиной аварии, будут выяснять правоохранители.