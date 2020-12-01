Траурные мероприятия, панихида по погибшим и крест из зажженных свечей на площади Свободы – в Харькове отметили День памяти жертв голодоморов. Как отметила народный депутат Украины Юлия Светличная, события 1932–1933 и 1946–1947 годов – одни из самых страшных страниц нашей истории.

На Мемориале жертвам Голодомора состоялось траурное мероприятие, в Молодежном парке возле первого в Украине деревянного Креста памяти жертв Голодомора, отслужили панихиду по погибшим, а вечером на главной площади Харькова традиционно выложили крест из горящих свечей.Вместе с харьковчанами память людей, погибших в те страшные годы, почтила народный депутат Украины Юлия Светличная.– Сегодня мы вспоминаем одну из самых страшных страниц нашей истории. Каждая семья зажигает свечу памяти с собственной болью, которая в то же время является общей для всей страны, – отметила Юлия Светличная. – Именно память о прошлом и единство в стремлении создать достойное завтра делают нас достойными детьми нашей страны. Мы должны сохранять это единство и в дальнейшем, строя сильную Украину, которая сможет защищать и оберегать каждого своего гражданина. Память – единственный способ сделать так, чтобы горькое прошлое не повторилось.Кстати, именно Юлия Светличная, будучи главой ХОГА, стала инициатором создания в Харьковской области Музея памяти жертв Голодомора. Он был открыт в 2018 году – в 85-ю годовщину тех страшных событий. Музей памяти жертв Голодомора стал первым музеем в Украине, созданным на территории объединенной территориальной громады – рядом с Мемориалом жертвам Голодомора. Специалистами была проведена очень кропотливая работа – собрано более 60 аутентичных экспонатов. Здесь можно увидеть уникальные предметы, документы и фотографии тех времен, собранные по всей Харьковской области.