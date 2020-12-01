Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами выделил Украине в общей сложности с 2014 года €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 1 декабря, Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с этой страной.При этом, как говорится в докладе, выделенная сумма почти в полтора раза больше пакета помощи, который был обещан в 2014 году в €11,175 млрд.Ранее посольство США в Киеве сообщило о размерах помощи для Украины с 2014 года. В борьбе против пандемии COVID-19, США предоставили более $41 млн на медицинские и гуманитарные нужды и предотвращение дальнейшего распространения заболевания.