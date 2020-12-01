В ТЦ «Барабашово» снова произошел масштабный пожар. В течение десяти часов спасатели боролись с огнем, но более двадцати павильонов все же сгорели полностью. Предприниматели говорят о поджоге. Полиция возбудила уголовное дело.

Спасатели десять часов боролись с огнем

Причины пожара выясняются



Людей в торговых павильонах не было

Предприниматели говорят о поджоге

Ночью 28 ноября загорелся крупнейший в Украине промышленно-вещевой рынок ТЦ «Барабашово». Пожар начался на площадке «Ткани», огонь охватил три тысячи квадратных метров.– Пожары на рынке «Барабашово» – не редкость, – говорит начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. – Но таких масштабных, которые бы охватывали по две-три тысячи квадратных метров не было давненько. Пожар, который произошел с пятницы на субботу, мог бы стать еще более грандиозным, если бы своевременное сообщение и профессиональные действия сотрудников ГСЧС и добровольческой пожарной команды торгового центра.Десять часов понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить огонь и тлеющие магазины.– Усугубило ситуацию то, что в павильоны, предназначенные для торговли, а не под складирование товара, на 70 % были забиты рулонами ткани. Там может находиться товар, который будет продан в течение рабочего дня, а все остальное должно храниться в отдельно стоящих специально приспособленных складских помещениях, – отмечает Игорь Лупандин. – Вот представьте себе, что в торговых рядах загорелись эти огромные рулоны ткани. Они горят не только сверху, но и тлеют внутри. Это все надо выносить на улицу и поливать, причем в несколько приемов, иначе прогретая ткань внутри рулона, если открыть ей доступ кислорода, может вспыхнуть с новой силой. Вот почему наши ребята и работали там десять часов. Загруженность помещений тканями увеличила время тушения пожара. Сообщение о пожаре поступило в 02.39, а в 04.20 пожар был локализован. Именно в это время спасатели начали вытаскивать рулоны на улицу. И последние пожарные машины из торгового центра отозвали в 12.50.Причины данного пожара еще выясняются, а вообще возгорания на «Барабашово» случаются по нескольку раз в год.– Предыдущие пожары возникали в основном из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации – нарушений при складировании продукции, эксплуатации электрооборудования (электрообоогревателя, электрочайника, электроотпаривателя и т.д., которые подключаются к проектной мощности), а также человеческий фактор, например, курение, – перечисляет Игорь Лупандин.Однако бывали и поджоги.– Чуть поменьше пожары, которые происходили в четырех-пяти отдельностоящих магазинах – там действительно был занос источника огня, судя по итогам проверки правоохранителей, – замечает представитель ГСЧС.По информации пресс-службы ГСЧС, возгорание на территории ТЦ «Барабашово» в ночь на 28 ноября обнаружили охранники. На тот момент огонь успел охватить около двух десятков павильонов.– Ночью они были закрыты, людей там не было, – сообщили спасатели. – На место прибыли четыре отделения пожарно-спасательной службы. К тому времени огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров.Всего, как уточнил Игорь Лупандин, в тушении пожара принимали участие 15 отделений спасателей на автоцистернах с использованием шести автомобилей специального назначения. Также работали две автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ «Барабашово».– В целом было привлечено сто человек. Также организовали защиту соседних павильонов. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания, – рассказывает Игорь Лупандин.От огня удалось спасти 85 павильонов. Однако 25 павильонов пожар полностью уничтожил. Пострадавших нет. Сумму убытков еще не посчитали. Причину возникновения пожара выясняют.Полиция квалифицировала возгорание в ТЦ «Барабашово» как поджог.– Сообщение о пожаре на улице Амурской поступило в полицию 28 ноября около трех часов ночи от службы 102. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, сотрудники ГСЧС. Площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров, – сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. – По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Сумма ущерба устанавливается.Предприниматели тоже говорят о поджоге. По информации Ассоциация предпринимателей ТЦ «Барабашово», есть все основания предполагать, что пожар на торговой площадке «Ткани» произошел неслучайно.– Свидетели утверждают, что возгорание произошло сразу в двух концах торгового модуля одновременно. Несмотря на высокую оперативность пожарных, огонь распространялся крайне интенсивно, – говорятся в ассоциации.