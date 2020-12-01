Один из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков Харьковской области – компания «Филип Моррис Украина» - направила письмо Президенту Украины с просьбой пересмотреть планы резкого повышения акциза на табачные изделия для электрического нагревания (ТИЭНы). Поскольку данное решение может поставить под угрозу работу фабрики компании в Харьковской области.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».ЧАО "Филип Моррис Украина", крупный табачный производитель, предлагает заменить 320%-ное повышение налогов на ТИЭНы, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года, на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022-2025 гг. или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы.Согласно обнародованному письму гендиректора компании Костаса Салвараса к президенту Украины, постепенное повышение акцизного налога на ТИЭН на 50% в год или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы позволит сохранить рынок от тотального перехода в тень и принесет больше поступлений в госбюджет, чем резкое повышение ставки акцизного налога на 320%."Мы настоятельно просим правительство отойти от практики непредсказуемой и нестабильной налоговой политики, которая негативно отражается как на отношении инвесторов, так и на экономике страны. Повышение налогов должно быть постепенным, а не четырехкратным", - говорится в обращении "Филип Моррис".В компании отметили, что видение постепенного повышения ставки налога разделяют правительство и научные круги. Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства поддерживает идею о повышении ставки на ТИЭН на 50% с 1 января 2021 и на 50% в течение 2022-2025 гг., а исследование, проведенное Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины, свидетельствует, что постепенное повышение акциза на ТИЭН обеспечит дополнительно 18,7 млн грн поступлений в госбюджет по сравнению с резким увеличением ставки налога.По оценкам "Филип Моррис", резкое повышение акцизов приведет к потере потенциальных и реальных инвестиций, доходов госбюджета, росту уровня контрабанды, конфликту с законодательством ЕС.В компании заметили, что ее фабрика в Харьковской области при мощности в 40 млрд шт. сигарет в год производит около 20 млрд шт., поскольку внутренний легальный рынок сигарет из года в год уменьшается. Без модернизации производства под изготовление новых продуктов поддерживать бизнес-модель будет трудно. По данным "Филип Моррис", компания в течение последних лет уже вложила в развитие экосистемы IQOS около $140 млн."В случае 320%-ного повышения налога мы не только потеряем эту экосистему, но и будем вынуждены пересмотреть любые дальнейшие инвестиции в экономику Украины", - говорится в заявлении "Филип Моррис".Помимо этого, в компании считают, что резкое повышение ставки налога на ТИЭН приведет к значительному повышению цены на такую продукцию. Она станет ощутимо дороже, чем в соседних странах, что приведет к созданию теневого рынка ТИЭН. В результате государство не получит запланированных поступлений в бюджет.В "Филип Моррис" также заметили, что повышение ставки акцизного налога на 320% и уравнивание его со ставкой для обычных сигарет не соответствует практике ЕС. По данным компании, средний показатель разницы ставки налога на ТИЭН и на обычные сигареты в ЕС в 2020 году составляет 72%.ЧАО "Филип Моррис Украина" совместно с ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Philip Morris International (PMI), одного из крупнейших мировых производителей табачных изделий.В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором "Филип Моррис" запустил IQOS, действующий на основе технологии нагревания табака. Обе аффилированные компании обеспечивают работой более 1,300 тыс. чел.