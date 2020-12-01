Согласно исследованию Манчестерского университета, маски для лица – ключевой инструмент в борьбе с COVID-19 – препятствуют способности общаться с другими людьми.

Онлайн-опрос 460 человек также показал, что люди с потерей слуха в значительно большей степени страдают от использования защитных масок. Опрос проводился в июне-июле 2020 года.60% из опрошенных заявили, что они общались по-другому из-за ношения маски, а 46% сообщили, что характер разговора изменился. Еще 17% и 25% сказали, что «возможно» поменялось общение и характер разговора. Исследование было представлено в International Journal of Audiology.Главный автор доктор Габриэль Эйч Сондерс, старший научный сотрудник Университета Манчестера, прокомментировала данные: «Результаты этого опроса показывают, что влияние масок для лица на общение имеет далеко идущие последствия, выходящие за рамки акустики».