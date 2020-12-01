Несмотря на календарное начало зимы цены на газ для большинства харьковчан и жителей Харьковской области в декабре не выросли. Многие поставщики даже снизили стоимость кубометра топлива. Какую газопоставляющую компанию выбрать, теперь могут решать сами потребители.

Открытие рынка газа в Украине обязывает поставщиков голубого топлива 25 числа каждого месяца озвучить свои тарифы на следующий месяц. Судя по информации онлайн-консультационного центра для населения «Газ Правда», цены на газ для населения в декабре не выросли, однако предложения различных поставщиков все же различаются, порой даже более чем на три гривны за кубометр.Так, для большинства харьковчан и жителей области цена на газ в декабре останется той же, что и в ноябре – 8, 84 гривны за кубометр. Газопоставляющая компания «Харьковгаз сбыт» стоимость голубого топлива решила не поднимать. Напомним, в сентябре цена кубометра газа от «Харьковгаз сбыта» была на уроне 5,5 гривны, в октябре она выросла до 6,67 гривны, в ноябре поднялась до 8,84 гривны и в декабре осталась на том же уровне.Кстати, у газсбытов, которые поставляют газ большинству потребителей в регионах, – одни из самых высоких цен в декабре. Предложения колеблются от 8,81 грн до 8,96 грн за кубометр. В частности по 8,96 грн газ продает ООО «Запорожгаз сбыт». Но самую высокую цену в декабре – 9,05 грн за кубометр – обнародовало ООО «Львівенергозбут».Есть на рынке и гораздо более выгодные предложения. Так, ООО «Донецкие энергетические услуги» YASNO в декабре предлагает топливо по 6,49 грн за кубометр, как и в ноябре.Не стала повышать цены и газопоставляющая компания ГК «Нафтогаз Украины». В декабре, как и в ноябре, будут действовать предложения 6,33 грн за кубометр в месячном тарифе и 6,45 грн за кубометр – в годовом.А вот ООО «ПКФ «Теплострой » по сравнению с предыдущим месяцем даже снизило стоимость кубометра газа на 40 коп. Его декабрьское предложение – 6,25 грн за кубометр.До уровня 6,33 грн за кубометр в декабре цену снизило ООО «Газ АП».Но самую выгодную цену – 5,95 грн за кубометр предлагает компания Megawatt. Это на 27 копеек меньше, чем в ноябре.Вместе с тем компания Paliv Energy, которая в ноябре предлагала газ по 6 грн за кубометр, повысила цену до 6,35 грн за кубометр.Цены остальных поставщиков колеблются от 6,55 грн до 9,05 грн за кубометр.Напомним, газоснабжающие компании должны обнародовать цену за пять дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. Всего по состоянию на вечер 26 ноября свои декабрьские предложения для потребителей в сторону снижения рассмотрели 15 компаний, 30 компаний оставили их на прежнем уровне и девять поставщиков повысили цены. Еще одна компания – ООО «Галнафтогаз» – вообще впервые вышла на розничный рынок газа с ценой 6,55 грн за кубометр.– Это – яркий пример положительного влияния конкуренции среди поставщиков на рынке газа для населения, – отмечают эксперты.