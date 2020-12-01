Ведущие украинские аграрии и ученые, вместе с европейскими партнерами, обсудили перспективы и инновационные подходы в развитии агропродовольственной сферы Украины.

Технологический бизнес-инкубатор «Харьковские технологии» при поддержке Европейского института инноваций, технологий и инициативы EIT Food, собрал online, как главных игроков агросферы, так и молодых участников отрасли.Во время мероприятия обсуждалась роль Украины на мировом агропродовольственном рынке, кластеризация в агробизнесе, научные и инновационные технологии производства продуктов здорового питания. Особый интерес вызвали разработки харьковских ученых, которые давно и плодотворно изучают тему создания безопасных продуктов для детского питания, а также, новации в производстве диетических добавок и комбикормов.Заинтересовал участников дискуссии успешный стартап молодого ученого из Сум, который занимается технологией производства и применения биопластиков.В рамках мероприятия, участники могли присоединится к тренингу, где обсуждалось, каким образом аграрную бизнес идею можно воплотить в успешный стартап.