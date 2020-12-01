В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что вакцина от американской компании Moderna является безопасной для использования, в частности и потому, что условия для ее хранения проще.

Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко во время эфира на телеканале "Украина 24".По словам Комиссаренко, уже к концу следующего года вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.- До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми, - сказал он.Комиссаренко отметил, что главное для Украины - убедить людей, что вакцинироваться нужно.- К сожалению, у нас еще есть люди, охваченные антивакцинной пропагандой, которые не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось, - сказал Комиссаренко.Moderna произведет 20 миллионов доз вакцины от COVID-19 по цене от 25 до 37 долларов за дозу, сообщил глава этой фармацевтической компании Стефан Бансель. Цена препарата будет зависеть от объема поставки.Moderna объявила, что предварительный анализ показывает, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 почти на 95 процентов эффективна в предотвращении заболеваний, в том числе тяжелых случаев. Компания начала третий этап клинических испытаний еще летом. Власти США уже закупили крупные партии вакцины. Компания готова начать распределять их по стране, как только препарат будет одобрен к применению. Вакцина этой компании на первых этапах будет распространяться только в США.