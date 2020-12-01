ТЦ "Барабашово" возобновляет работу по выходным дням.

Как сообщили в пресс-службе торгового центра, Кабмин не озвучивал решение о продлении карантина выходного дня, в связи с чем "Барабашово" возвращается к прежнему режиму работы - с понедельника по воскресенье."Предыдущим решением Кабинета министров Украины карантин выходного дня был введен сроком до 30 ноября. Сейчас официального подтверждения продления карантина нет", - сообщили на "Барабашово".В пресс-службе ТЦ также отметили, что рабочим днем будет и пятница: этот день не будет тарифицироваться дополнительно.