За три месяца учебного года в Харьковской области коронавирусом заболели 287 учеников и 457 работников образовательных учреждений, с начала карантина семь педагогов умерли.

Об этом "Суспільному" сообщил заместитель директора областного департамента науки и образования Владимир Игнатьев.За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 18 учеников и 24 учителей и работников школ области. По состоянию на 1 декабря в Харьковской области коронавирусом болеет 96 учеников и 171 учитель. На самоизоляции - 1969 учащихся, 213 учителей и работников образовательных учреждений.По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махоты, в Харьковской области с начала пандемии умерли семь работников общеобразовательных учреждений. Трое из них - в Харькове, два - в Харьковском районе, по одному летальному случаю - в Чугуевском и Змиевском районах.