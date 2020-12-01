Кабинет министров решил отсрочить повышение минимальной зарплаты до шести с половиной тысяч гривен. Запланированное повышение в июле 2021 года перенесли пока на декабрь того же года.

Обещанное повышение минимальной зарплаты до шести с половиной тысяч гривен в доработанном ко второму чтению проекте Государственного бюджета на 2021 год предлагается отсрочить на несколько месяцев, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте парламента относительно проекта бюджета-2021.Так, финализированным правительством проектом предлагается пересмотреть доходы. Среди факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко второму чтению, как указано, есть учет предложения об отсрочке роста с 1 июля по 1 декабря 2021 года минимальной заработной платы в месячном размере шести с половиной тысяч гривен, которая имеет влияние на доходную часть общего фонда государственного бюджета.Таким образом, предлагается отсрочить повышение минимальной зарплаты до шести с половиной тысяч гривен до декабря.По словам министра финансов Сергея Марченко, такое решение было принято после консультаций с партнерами.– Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне шести с половиной тысяч гривен, – сказал министр в программе «Право на владу».Повышение минимальной зарплаты до шести тысяч гривен, запланированное на 1 января 2021 года, остается в силе. Напомним, сейчас минимальная зарплата составляет пять тысяч гривен – ее установили 1 сентября этого года.