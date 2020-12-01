Погорельцы в очередной раз вышли на пикет под здание ХОГА.

Напомним, что 2 сентября, сразу два лесных пожара вспыхнули в Харьковской области – в Чугуевском и Двуречанском районах области. Огонь охватил 500 гектаров леса и перекинулся на жилые дома, полностью уничтожив село Горобьевкаи частично Гряниковку и Кутьковку. Выгорело 22 домовладения, более полусотни человек эвакуировано, 33 остались без жилья.Несмотря на обещания, часть людей все еще остаются без компенсации.Подробности в сюжете телеканала "р1".