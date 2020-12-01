Принятый законопроект №4439-д переносит до 1 января 2022 года обязательное введение регистраторов расчетных операций для предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II – IV групп.

На киевский митинг SaveФОП в числе других вышли около тысячи предпринимателей из Харькова. Именно такую статистику приводят в Ассоциации частных работодателей. Всего же, по данным столичных СМИ, на акцию протеста под стены парламента вышли несколько тысяч человек. То ли под давлением пикетчиков, или по другим причинам, депутаты своим решением отсрочили введение кассовых аппаратов для большинства категорий физических лиц предпринимателей к 1 января в 2022-м году.В «Блоке Юлии Светличной «Разом!» сообщают, что принятый сегодня за основу и в целом проект закона №4439-д предусматривает также отмену ряда штрафов и ограничений, наличие которых привело к акциям протеста представителей малого бизнеса по всей стране.В частности, согласно документу, исключаются нормы о компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Также отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.