Несмотря на то, что харьковчане избрали новый состав городского совета, старый созыв все еще собирается проводить сессии и решать стратегически важные для города вопросы.

С осуждением подобной работы Харьковского городского совета выступили в Блоке Светличной «Разом!», где заявили, что раз харьковчане выбрали новый состав депутатов, то сессии должны проходить в новом составе.«Выбор харьковчан доказал, что за 5 лет с момента проведения предыдущих выборов, приоритеты горожан изменились - они хотят видеть другое качество городских сервисов, другие подходы к общению с обществом и реальное обсуждение и качественную работу при принятии решений.Однако, несмотря на это, старое руководство городского совета инициировало проведение сессии предыдущего созыва в надежде решить как стратегические вопросы, которые должны принимать уже вновь избранные представители жителей города, так и лично-мелочные, понимая, что следующая городской совет уже не даст манипулировать своим мнением.Мы выражаем несогласие с манипуляциями и игнорированием выбора харьковчан», - сообщается в заявлении партии.